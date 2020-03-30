أول تعليق نيابي على تصريحات عبد المهدي بشأن “الطيران غير المرخص”

2020/03/30 | 12:40 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اعتبرت كتلة صادقون النيابية, الاثنين, التصريحات التحذيرية التي اطلقها رئيس الوزراء القائد العام للقوات ...

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