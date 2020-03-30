قائممقام حلبجة: لن نتهاون مع المخالفين لحظر التجوال


قائممقام حلبجة: لن نتهاون مع المخالفين لحظر التجوال
2020/03/30 | 12:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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