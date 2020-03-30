تحت جناح عتمة «حظر التجوال»السرقات تطال محال تجارية بمدينة “حماة”

2020/03/30 | 12:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض نحو 20 محلاً تجارياً في مدينة #حماة للسرقة ليل أمس الأحد، خلال فترة #حظر_التجوال التي فرضتها السلطات السورية للحد من انتشار فيروس #كورونا.السرقات طالت محال تجارية لبيع الألبسة

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