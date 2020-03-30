الفلبين ترصد 128 إصابة و7 وفيات بكورونا خلال الـ24 الماضية

2020/03/30 | 12:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الاثنين، عن سبع وفيات بفيروس كورونا، و128 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت ماريا روزاريو فيرجير وكيلة وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 78 والإصابات إلى 1546.

وأضافت أن السلطات تمكنت من رصد المزيد من الإصابات مع وصول آلاف أجهزة الفحص وبدء عمل المزيد من المختبرات.

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