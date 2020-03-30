مصدر طبي: خلل في مختبرات الصحة المركزية يؤخر ظهور نتائج فحوصات كورونا

2020/03/30 | 12:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر طبي في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، عن وجود خلل في مختبرات الصحة المركزية في العاصمة بغداد، تسبب بتأخر ظهور 38 عينة لاشخاص يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، تم إرسالها قبل ثلاثة أيام.

وقالت المصدر لـ"الغد برس" ان "دائرة صحة ذي قار ارسلت 38 عينة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في المحافظة خلال الأيام الثلاثة الماضية الى مختبرات الصحة المركزية".

وبين انه "تم إبلاغنا بوجود خلل في المختبر المركزي العام أدى لعدم ظهور النتائج".

واضاف "لا نعلم أسباب تأخر نصب الجهاز الخاص بفحص المشتبه بإصابتهم بالفيروس في المحافظة حتى الآن، رغم ان الوزارة أبلغتنا بأن الجهاز وكوادرنا جاهزة للتدريب باي وقت".

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