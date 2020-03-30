2020/03/30 | 12:44 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يوجه بمحاسبة التجار وأصحاب المحلات الذين يتلاعبون بالأسعار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/30 | 12:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يوجه بمحاسبة التجار وأصحاب المحلات الذين يتلاعبون بالأسعار) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يوجه بمحاسبة التجار وأصحاب المحلات الذين يتلاعبون بالأسعار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).