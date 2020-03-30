الديوانية تشتبه باصابة 10 اشخاص بكورونا

2020/03/30 | 12:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت الناطقة باسم خلية الازمة في محافظة الديوانية، لمياء الحسناوي، اليوم الاثنين، عن الاشتباه بوجود عشر حالات مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت الحسناوي في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "يوجد عشر حالات مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا في المحافظة".

واضافت ان "تلك الحالات العشر موزعة بين مركز المحافظة والاقضية"، مشيرة إلى "اخذ النماذج الخاصة منهم وإرسالها إلى الفحص المركزي وبانتظار النتائج".

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