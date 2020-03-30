احلام تنفي اقتنائها كمامة طبية مرصعة بالألماس

2020/03/30 | 12:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

هاجمت الفنانة الإمارتية أحلام، شخصا قام بنشر تغريدة اتهمها فيها باقتناء كمامة مرصعة بالألماس للوقاية من فيروس كورونا.

وكان أحد الأشخاص الذي أكدت المطربة الإماراتية أنها تحاول الوصول إلى هويته بعد ان نشر تغريدة واصفا أحلام بـ"السفيهة"، زاعما أنها ترتدي كمامة من الألماس، ومؤكدا أنها "الكمامة الأغلى في العالم"، مرفقا تغريدته بصور أحلام وبجانبها صورة كمامة مرصعة بأحجار ألماس.

وما لبث مغردون عبر موقع "تويتر" أن تداولوا تغريدة الشخص المعني على أنها صحيحة، فيما قام الشخص لاحقا بحذف تغريدته، وذلك على خلفية تهديد أحلام له فيما يبدو.

كما قامت بإعادة نشر توضيح من أحد الحسابات، بأن الكمامة مجرد تصميم "فوتوشوب" من شخص ساخر، وتم استغلاله.

وهاجمت المطربة الإماراتية صاحب التغريدة عبر مقطع فيديو بثته في حسابها في "سناب شات"، بلهجة شديدة القوة، مؤكدة أنها ستظل خلفه لتصل إليه.

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