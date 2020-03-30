الامن النيابية لـ”العهد نيوز”: نصب منظومة باتريوت الامريكية في عين الاسد امر مشكوك به

2020/03/30 | 12:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت لجنة الامن والدفاع النيابية، بان نصب منظومة باتريوت الامريكية في قاعدة عين الاسد امر مشكوك به.وقال عضو اللجنة عباس صروط في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاثنين، ان ” نصب منظومة باتريوت دون موافقة او علم الحكومة العراقية هو امر مرفوض وخطير”.واضاف صروط “على الحومة ان تكون حذرة وفصائل المقاومة الاسلامية ايضا لوجود […]

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