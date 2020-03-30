ماالذي تركه

2020/03/30 | 12:46 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

في ثالث انسحاب للقوات الاجنبية من قواعد عسكرية برية وجوية في الاراضي العراقية منذ أكبر انتشار للتحالف آبان مساعدة القوات العراقية في عمليات الحرب داعش.

وغادرت قوات التحالف في قاعدة كي وان بكركوك التي تقدر قوامها بنحو 300 عنصر، تاركة خلفها معدات تقدر بـ 1 مليون دولار، وهي كانت ضمن...

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