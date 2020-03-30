النفط: الحوار مفتوح مع الشركات العالمية المقاولة ولا اتفاق جديداً حول الإنتاج والميزانية

2020/03/30 | 12:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة النفط، بفتح حوار ونقاش مع الشركات العالمية المقاولة لتطوير الحقول النفطية حول الأسلوب الأمثل في التعاطي مع التحديات الجديدة التي تواجه السوق النفطية بسبب انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، نافياً التوصل إلى صيغة اتفاق جديد حول تقليص الإنتاج أو الميزانية.

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