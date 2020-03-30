القوات الامريكية تسلم مواقعها بمدينة الموصل للقوات العراقية

2020/03/30 | 12:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اخلت القوات الامريكية اليوم الاثنين، مقارها في مدينة الموصل، بعد يوم من انسحاب مشابه من قاعدة في كركوك.وقال مراسل شفق نيوز، إن القوات الامريكية سلمت مواقعها في القصور الرئاسية بمدينة الموصل للقوات العراقية.

من جهتها ذكرت خلية الاعلام الامني في بيان، "بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرى اليوم الاثنين 30 آذار 2020 إعادة الموقع الذي كانت تشغله بعثة التحالف الدولي داخل معسكر في قيادة عمليات نينوى الى القوات العراقية بعد انسحاب التحالف الدولي منه وفق التزامه بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية".



وعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش امس الأحد، انسحاب قواته من قاعدة "كركوك"، شمالي العراق، وتسليم المعدات إلى قوات الأمن العراقية.وذكرت قوة المهام المشتركة التابعة في التحالف الدولي، أن خروج هذه القوات الأميركية لا علاقة له، بالهجمات التي استهدفت المنشأة العسكرية، خلال الآونة الأخيرة.وأضافت في بيان، أن التحالف الدولي يجري إعادة انتشار داخل البلاد، في ضوء ما قال إنه نجاح تحققه القوات العراقية في مكافحة تنظيم داعش المتطرف.وتتعرض قواعد عسكرية، تضم قوات أجنبية في العراق، لهجمات صاروخية من قبل فصائل مرتبطة إيرانية، بحسب اتهامات امريكية.وعقب هجمة أودت بحياة متعاقد أميركي في قاعدة عسكرية بالعراق، أواخر 2019، ردت الولايات المتحدة بقتل القيادي العسكري الإيراني البارز، قاسم سليماني قرب مطار بغداد.وردت إيران بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، غربي العراق، لكن من دون إيقاع ضحايا وسط الأميركيين، وتواصلت الهجمات ضد قواعد تضم قوات أجنبية منذ ذلك الحين.وتبنى البرلمان العراقي قرارا يدعو الحكومة إلى العمل على إخراج القوات الأجنبية في البلاد، لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تشبث بإبقاء قوات بلاده وهدد بغداد بعقوبات قاسية في حال أصرت على الرحيل.

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