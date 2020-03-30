العراق.. النجف تسجل حالة وفاة وواسط تسجل اصابة

2020/03/30 | 12:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الاثنين، وفاة مصاب بفايروس كورونا في مستشفى الحكيم العام....

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