الإعلام الأمني تعلن نتائج عملية ربيع الانتصارات الكبرى

2020/03/30 | 12:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، نتائج عملية ربيع الانتصارات الكبرى.وذكرت الخلية، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “قواتنا الامنية عملياتها لتجفيف منابع الإرهاب، حيث شرعت قوة مشتركة ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك المتمثلة باللواء المشاة ٥٢ بالفرقة ١٤ واللواء الثالث من فرقة الرد السريع واللواء ٥٢ بالحشد الشعبي […]

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