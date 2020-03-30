2020/03/30 | 12:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح همام التميمي، الاثنين، أن قضية تمرير حكومة المكلف عدنان الزرفي وصلت الى طريق مسدود وما عليه الا تقديم اعتذاره حفاظا على ماء الوجه، مشيرا الى ان القوى السياسية توصلت الى مراحل متقدمة بتسمية البديل.وقال التميمي في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “قضية رفض تمرير حكومة الزرفي وصلت الى مراحلها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح: انتهينا من إيجاد بديل للزرفي والأخير عليه أن يعتذر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح: انتهينا من إيجاد بديل للزرفي والأخير عليه أن يعتذر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).