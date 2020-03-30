إيران تسجل أكثر من 3000 اصابة بكورونا

2020/03/30 | 12:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور عن وقوع 3186 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية و تعافي 33،5 بالمائة من المصابين حتى الآن.

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