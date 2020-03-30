الإعلام الأمني توضح تفاصيل انسحاب قوات التحالف الدولي من مقرها في نينوى

2020/03/30 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت خلية الإعلام الأمني الحكومية، الاثنين (30 اذار 2020)، تفاصيل انسحاب قوات التحالف الدولي من مق...





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