قوات التحالف الدولي تسلم مقارها في نينوى إلى وزارة الدفاع

2020/03/30 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

سلمت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، والذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين (30 ...





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