بالصور.. انهيار 'بيت غزيل' ونائب يعلق

2020/03/30 | 13:22 - المصدر: السومرية نيوز

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اكد النائب كاظم الحمامي، الاثنين، الزيادات المتصاعدة لمناسيب المياه ضغطت بقوة على جسر بيت غزيل العائم وتسببت بإزاحته، فيما اشار الى ان مديرية الطرق والجسور وقفت موقف المتفرج بدلا ان تتولى مهام صيانة الجسر وإدامته.

وقال الحمامي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "لا شك ان الموانئ العراقية عندما نفذت جسر بيت غزيل العائم على نهر دجلة شمالي البصرة في ناحية الثغر، عام ٢٠١٧ كانت غايتها تسهيل تنقلات أهلنا في تلك المنطقة، فأنشئت وقتذاك اربعة جسور، ثلاثة منها على نهر دجلة، وجسر رابع على الفرات".

واضاف "لقد ضغطت الزيادات المتصاعدة لمناسيب المياه بقوة على هذا الجسر العائم وتسببت بإزاحته، وكان يفترض بمديرية الطرق والجسور ان تتولى مهام صيانته وإدامته، لكنها وقفت موقف المتفرج، وربما رفضت تقديم الدعم لهذه المشاريع التي خدمت المواطنين".

وأكد الحمامي انه "سيتصل بوزير الاسكان والإعمار بنكين ريكاني اليوم، لأن مناشدة مديرة طرق وجسور البصرة لا فائدة ترتجى منها"، لافتا الى "اننا سوف نتابع هذا الموضوع مع محافظ البصرة ومع وزارة الإسكان، ونحن على اتصال يومي مباشر مع سكان المنطقة، ولن نتخلى عنهم".





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