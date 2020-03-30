2020/03/30 | 13:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر دول العالم الى الكف عن الصراع بينها مشيرا الى تفشي فيروس كورونا المستجد وخطورته....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد تغريدة السيد الصدر: الوباء ليس طائفيا ولا عرقيا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد تغريدة السيد الصدر: الوباء ليس طائفيا ولا عرقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).