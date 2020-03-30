علماء يتوصلون لـ8 سلالات مختلفة لكورونا: الفيروس يتطور كل 15 يومًا

2020/03/30 | 13:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف علماء في المجال الطبي، عن التوصل لـ8 سلالات مختلفة لفيروس كورونا حو ل العالم، فيما توصل العلماء إلى أن الفيروس يتطور لسلالة جديدة كل 15 يومًا.وأرسل أكثر من 2000 تسلسل وراثي للفيروس من المختبرات إلى قاعدة البيانات المفتوحة NextStain، والتي تظهر أنه يتحور على الخرائط في الوقت الفعلي.وقال الباحثون […]

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