ثلاث اصابات جديدة بكورونا لعراقيين في كندا والامارات

2020/03/30 | 13:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخارجية يوم الاثنين عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا لعراقيين يتواجدون في كندا والامارات.

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