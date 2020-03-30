2020/03/30 | 13:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف احد المتعافين من فيروس كورونا، في اقليم كوردستان تفاصيل اصابته وتعافيه من فيروس كورونا.وقال حاجي سالار (30 عاما)، من اهالي قضاء دربنديخان بمحافظة السليمانية، لـشفق نيوز، إنه اصيب بفيروس كورونا خلال عدوى داخلية إذ انه لم يسافر، موضحا أنه "بقي في الحجر الصحي 6 أيام، وبعدها تعافى من الإصابة بالفيروس كورونا".وأوضح حاجي سالار أنه "كان يشعر بألم في الرأس وارتفاع بدرجة الحرارة، وفقد حاسة الشم عند إصابته"، مشير إلى أنه "عاد إلى عائلته-التي خضعت ايضا للحجر- بعد شفاء التام من الفيروس وهو الآن بصحة جيدة"، داعيا الناس إلى "الالتزام بالإجراءات الصحية".وبين ان كادرا طبيا محليا اشرف على علاجه الى ان تماثل للشفاء.وارتفعت الإصابات بالفيروس في اقليم كوردستان الى 150 حالة، بينها حالتا وفاة و55 حالة تماثل للشفاء.

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