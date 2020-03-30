إيران تسجل أكثر من 3000 اصابة جديدة بكورونا

2020/03/30 | 13:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور يوم الاثنين عن وقوع 3186 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية و تعافي 33،5 بالمائة من المصابين حتى الآن.

وقال جهانبور في تصريح اليوم ، انه خلال الساعات الـ 24 الماضية تم تسجيل 3186 حالة جديدة مؤكدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الى 41 ألفا و 495 حالات.

وأشار الى ان 3511 شخصا من بين المصابين في حالة حرجة.

واضاف جهانبور ، نحن مسرورون لان المتعافين من هذا الوباء بلغ عددهم لغاية الان 13911 شخصا فيما توفي للأسف 117 شخصا من المصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الاجمالي للمتوفين الى 2757 شخصا.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني ، الى ان أكثر من 63 مليون مواطن شاركوا حتى ظهر اليوم في مشروع الغربلة الوطني للكشف عن المصابين بفايروس كورونا.

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