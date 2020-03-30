خلال 24 ساعة.. إيران تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة بفيروس كورونا و117 حالة وفاة

2020/03/30 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، كيانوش جهانبور، تسجيل 3186 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتعافي 33،5 بالمائة من جميع المصابين حتى الآن.

وقال جهانبور، في تصريح اليوم الإثنين، انه "خلال الساعات الـ 24 الماضية تم تسجيل 3186 حالة جديدة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الى 41 ألفا و 495 حالات".

وأشار الى ان "3511 شخصا من بين المصابين في حالة حرجة".

واضاف جهانبور" نحن مسرورون لان المتعافين من هذا الوباء بلغ عددهم لغاية الان 13911 شخصا فيما توفي للأسف 117 شخصا من المصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الاجمالي للمتوفين الى 2757 شخصا.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، الى ان "أكثر من 63 مليون مواطن شاركوا حتى ظهر اليوم في مشروع الغربلة الوطني للكشف عن المصابين بفيروس كورونا".

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