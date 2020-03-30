إصابة عراقيين اثنين في كندا وآخر في الإمارات بفيروس كورونا

2020/03/30 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الاثنين (30 آذار 2020)، تسجيل ثلاث إصابت جديدة بفيروس كورونا، لعراقيين في ال...





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