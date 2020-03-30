ديالى تستعين ببغداد لإمدادها بالبضائع والخضروات بعد حظر منافذ كردستان لأربعة اسباب

2020/03/30 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أكدت محافظة ديالى، الاثنين (30 اذار 2020) الاستعانة حصرياً بأسواق العاصمة بغداد لإمداد المحافظة بالبضائع والخضروات.

وقال مدير اعلام ديوان محافظة ديالى ياسر بدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ديالى بدأت بتطبيق فعلي لقرار خلية الازمة الحكومية بالاعتماد حصرياً على اسواق العاصمة بغداد لإمدادها بالبضائع والخضروات وحظر دخول أي بضائع أو خضروات قادمة من إقليم كردستان".

واضاف بدر، أن "حظر دخول البضائع والخضروات القادمة عبر منافذ إقليم كردستان مع ديالى جاء لأربعة أسباب أولها إنها مواد وبضائع مهربة غير مكمرمة وتاتي من دول تعاني من وباء كورونا بالإضافة الى أنها غير خاضعة لأي فحوصات مختبرية او صحية ما يثير مخاوفنا من أن دخولها قد يؤدي الى كارثة في اسواق ديالى".

واضاف بدر، أن "البضائع والمواد التي تأتي من كردستان باتجاه بغداد بشكل مباشر لن يجري إيقافها والعاصمة هي المسؤولة عن إدخالها"، لافتاً إلى أن "قرار الحظر سينفذ ضمن حدود ديالى حصرا".

بغداد اليوم- بغداد

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وقال اللواء سعد معن، مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية، في بيان مقتضب، إن "جميع جثا

بغداد اليوم- بغداد

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بغداد اليوم - كردستان

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وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها " سجلت 22 حالة إصابة بفيروس كورونا خلا

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