إيرثلنك تكشف سبب ضعف الانترنت

2020/03/30 | 13:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قالت شركة إيرثلنك للاتصالات وخدمات الإنترنت، اليوم الاثنين، إن فرق الصيانة الجوالة التابعة لها، لا تستطيع الوصول إلى بعض المناطق التي ضعفت فيها خدمة الإنترنت بسبب الإجراءات المشددة التي تفرضها القوات الأمنية نتيجة الظرف الإستثنائي الذي يمر به البلد.

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