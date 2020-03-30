عبد المهدي: نتابع بقلق لطيران غير مرخص به ونحذر من أي عمل تعرضي دون موافقة الحكومة

2020/03/30 | 13:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قال رئيس مجلس الوزراء [المستقيل] عادل عبد المهدي، "نتابع بقلق المعلومات التي ترصدها قواتنا من وجود طيران غير مرخص به بالقرب من مناطق عسكرية".

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