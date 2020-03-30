التجارة تدعو العراقيين كافة الى تسلم حصصهم الغذائية

2020/03/30 | 13:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعت وزارة التجارة يوم الاثنين المواطنين في مناطق البلاد كافة لتستلم حصصهم من المواد الغذائية (الطحين والسكر وزيت الطعام والرز ).

وقالت الوزارة في بيان اليوم انه سيقوم الوكلاء كلا حسب الرقعة الجغرافية بايصال الحصص الى المواطنين .

ودعت الوزارة للابلاغ عن الوكلاء الذين لم يجهزوا حصصهم من خلال الاتصال بدوائر الرقابة التجارية والمالية في بغداد او المحافظات او الاتصال بمواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة عبر شبكة الانترنيت.

يشار الى ان العديد من البرلمانيين كانوا قد دعوا الى الاسراع في توزيع مفردات الحصة التموينية مع قرار فرض حظر التجوال بعد ظهور تفشي فيروس كورونا المستجد.

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