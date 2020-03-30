2020/03/30 | 13:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عالية نصيف رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الصحة بسحب تخصيصات شركة الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) ومناقلتها لتغطية الاحتياجات الطارئة من الأجهزة والأدوية في بغداد والمحافظات.وقالت نصيف، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “العديد من المحافظين ومدراء الدوائر الصحية في المحافظات يطالبون من خلال كتب رسمية بتحويل خمسين بالمئة من التخصيصات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يطالب بسحب تخصيصات شركة “كيماديا” وتحويلها للاحتياجات الطارئة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يطالب بسحب تخصيصات شركة “كيماديا” وتحويلها للاحتياجات الطارئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).