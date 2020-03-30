وزير التجارة يدعو المواطنين لاستلام اربع مواد غذائية من حصصهم التموينية

2020/03/30 | 13:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير التجارة، الاثنين، المواطنين لاستلام "اربع مواد غذائية" من حصصهم التموينية، حسب الرقعة الجغرافية، مؤكدا على الابلاغ عن الوكلاء الذين لم يجهزوا بحصصهم.

يتبع..

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