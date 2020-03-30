الأردن يسمح لنحو 5 آلاف شخص بمغادرة الحجر الصحي الإلزامي

2020/03/30 | 13:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت طبيبة أردنية بإجراء عملية ولادة قيصيرية لسيدة مصابة بفايروس كورونا، وقد تكللت هذه العملية بنجاح، ما دفع بالملك الأردني عبد الله الثاني بالاتصال بالطبيبة لتشجيعها وتهنئة الأم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو، للطبيبة وهي تتحدث مع الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا، بعد نجاحها في إجراء العملية .

وتوجه الملك عبد الله بالشكر لها ولكل الطواقم الطبية في الأردن، وهنأ الطبيبة على نجاح عمليتها، كما تحدث مع المرأة، واطمأن على صحتها.

🇯🇴 ملك وملكة ⁧#الأردن⁩ في مكالمة هاتفية مع طبيبة أجرت عملية ولادة قيصرية لمريضة مصابة بفيروس ⁧#كورونا⁩ pic.twitter.com/NbQWpDF796— Sarhane (@sarhanesassi) March 28, 2020

وأعلنت وكالة الأنباء الأردنية أن هذه العملية أجريتها الدكتورة ليلى الزغل في مستشفى الملك عبدالله الجامعي في الرمثا شمالي الأردن.

من جانبها، توجهت الطبيبة بالشكر للملك عبد الله وزوجته، مؤكدة أن الطفل وأمه بصحة جيدة، مطالبة الناس بالالتزام بالاحترازات الصحية والبقاء في المنزل.

وفي سياق متصل، أرسل الملك عبد الله وزوجته رانيا هدية لعروسين في أحد فنادق الحجر الصحي في البحر الميت، بعد تأجيل فرحهما بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالفيروس إلى 246 حالة، وتسجيل حالة وفاة واحدة، مما دفع الحكومة إلى عزل محافظة إربد عن باقي أنحاء المملكة، كما فرضت حظر التجول على مختلف المدن الأردنية.

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