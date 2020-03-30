التحالف الأميركي يسلم مقره في نينوى للقوات العراقية

2020/03/30 | 13:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين في العراق، ان التحالف الاميركي او ما يسمى بـ"الدولي" سلم مقره في نينوى إلى وزارة الدفاع....

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