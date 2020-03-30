اعتقال متهم سرق مبلغ مالي من مرافق مريضة في مستشفى مدينة الطب

2020/03/30 | 13:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة الاجرام، الاثنين، اعتقال متهم بسرقة اكثر من 200 دولار امريكي في مدينة الطب.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “قوة من مكتب الاعظمية لمكافحة الاجرام تمكنت من مراقبة وتتبع متهم آخر قام بسرقة (نشل) احد المواطنين مبلغ ( ٢٠٠ دولار امريكي و ٣٧٥ الف دينار عراقي اضافة الى […]

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