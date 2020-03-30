صور+فيديو.. تدريسيون كورد يستثمرون الحظر بحملات ترميم لمدارس بكركوك

2020/03/30 | 13:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أطلق معلمو المدارس الكوردية في محافظة كركوك، يوم الاثنين، حملة تطوعية مجانية لتنظيف وطلاء مدارسهم.وقال مراسل شفق نيوز، إن معلمي مدارس الدراسة الكوردية استثمروا فرصة منع التجوال، وبادروا بتنظيف وطلاء مدارسهم وعلى حسابهم الخاص، مشيرا إلى أنهم "خصصوا يومين في الأسبوع لتنظيف وطلاء تلك المدارس.ولفت إلى أن "هناك ٥٢٠ مدرسة للدراسة الكوردية واكثر من ٩٠٠٠ معلم وموظف في محافظة كركوك، وأن رواتبهم تصرف من قبل حكومة اقليم كوردستان.

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