هروب مشتبه بإصابته بكورونا من مستشفى جنوبي العراق

2020/03/30 | 13:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر محلي يوم الاثنين ان شخصا يُشتبه بإصابته بفيروس كورونا قد فر من مستشفى في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان ان شخصا يشتبه باصابته بالفيروس هرب من مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار بعد تأخر ظهور نتائج التحاليل الخاصة بالفيروس من مختبر المركزي العام في العاصمة بغداد.

وتكررت حالات الهروب لمشتبه بهم محافظات عراقية منذ ظهور تفشي فيروس كورونا المستجد وقد تمكنت السلطات الامنية من اعادة اغلبهم الى الحجر الصحي.

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