2020/03/30 | 13:56 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثة التحالف الدولي في عمليات نينوى تسلم موقعها للقوات العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/30 | 13:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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