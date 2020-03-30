العمليات المشتركة تكشف جنسيات قوات التحالف المنسحبة من نينوى وتؤكد: سيذهبون لبلدانهم وليس لقاعدة أخرى

2020/03/30 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفى المتحدث الرسمي للعمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الاثنين (30 آذار 2020)، عزم قوات...





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