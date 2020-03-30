سجناء متشددون يسيطرون على جزء من سجن الحسكة في سوريا

2020/03/30 | 14:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني قناة الحرة، الأحد، بهروب أربعة معتقلين من سجن يوجد فيه معتقلون من تنظيم داعش بمحافظة الحسكة شمال سوريا.

وكان معتقلو داعش قد نفذوا عصيانا في السجن دام قرابة ساعة كاملة، الأمر الذي استدعى تدخل قوات مكافحة الإرهاب.

وأكد المصدر لقناة الحرة، أن طيران التحالف الدولي نفذ تحليقا مكثفا في المنطقة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال من جانبه، إن قوات التدخل السريع التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، تمكنت من السيطرة على أقسام السجن.

كما سمع دوي إطلاق عيارات نارية في محيط السجن، أثناء محاولة السيطرة على المساجين.

يذكر أن السجن يضم أكثر من خمسة آلاف عنصر من جنسيات مختلفة، بتهمة انتمائهم إلى تنظيم داعش.

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