🟠اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا تصدر عددا من القرارات المهمة

2020/03/30 | 14:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا اجتماعها الأول برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي ، وفي بداية الجلسة تمت قراءة سورة الفاتحة على ارواح الضحايا والدعاء […]

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