2020/03/30 | 14:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🟠الخارجية: العدد الكلي للمصابين بكورونا من ابناء الجالية العراقية في عموم العالم بلغ 58 حالة موزعة كالآتي: – بلجيكا 11 – الأردن 12 – إيطاليا 6 – الولايات المتحدة الأمريكية […]

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