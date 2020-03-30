2020/03/30 | 14:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، القضاء على فيروس كورونا خلال الأسبوعين المقبلين بشرط التزام المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ : القضاء على كورونا مرهون بالتزام المواطنين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ : القضاء على كورونا مرهون بالتزام المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).