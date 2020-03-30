منظمة الصحة العالمية تطلق اليوم تطبيقا رسميا لفيروس كورونا

2020/03/30 | 14:13 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

تطلق منظمة الصحة العالمية اليوم تطبيقا رسميا لنظامي التشغيل iOS وأندرويد، تم تصميمه لمكافحة انتشار المع...

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