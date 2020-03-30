كورونا.. الكويت تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة وشفاء 5

2020/03/30 | 14:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، اليوم الاثنين، تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات المسجلة إلى 266.وقال السند في مؤتمر صحفي، إن الحالات بغالبيتها مرتبطة بالسفر والمخالطة بمسافرين.وكان وزير الصحة الكويتي باسل الصباح قد أعلن صباح الاثنين شفاء 5 حالات جديدة من كورونا ليصل مجموع من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 72 حالة.أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية والصحية، فقد بلغت 194 حالة في حين بلغ عدد الحالات في العناية المركزة 13 حالة منها 3 حرجة و10 مستقرة.

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