2020/03/30 | 14:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرارات خلية ازمة ديالى تدخل حيز التنفيذ في دخول البضائع من بغداد حصرا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/30 | 14:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارات خلية ازمة ديالى تدخل حيز التنفيذ في دخول البضائع من بغداد حصرا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرارات خلية ازمة ديالى تدخل حيز التنفيذ في دخول البضائع من بغداد حصرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).