عبدالمهدي “يجتهد” باستفزاز الرأي العام.. كسر “الغياب الطوعي” غير مرحب به: ظهوره مقرون بالغضب والسخرية!

2020/03/30 | 14:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يبدو أن رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيل عادل عبدالمهدي “يجيد” إثارة غضب واستفزاز العراقيين، فمنذ إعلان “غيابه الطوعي” الذي مازال مستمرًا على كسره في كل مرة، وهو يخرج بمواقف وتصريحات تثير ردود فعل غاضبة وساخرة.اكلكم متابعيني محد بيكم عرف شنو معنى الغياب الطوعي ؟؟ — سَجَد الجبوري (@sjd_aljubori) March 29, 2020 […]

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