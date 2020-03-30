فيديو غراف.. إيرثلنك توّضح للمستخدمين بشأن ضعف خدمة الإنترنت في بعض مناطق العراق

2020/03/30 | 14:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شاهد أيضًا: فيديو غراف..هل وصل العراق إلى مرحلة الخطر بعدد الإصابات بفيروس كورونا؟..طبيب عراقي يجيب

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