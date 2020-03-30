هروب مشتبه بإصابته بكورونا من المستشفى في ذي قار

2020/03/30 | 14:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر طبي في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بهروب احد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا بسبب تأخر ظهور نتائج الفحص في مختبرات الصحة المركزية.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "احد المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا هرب من مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بسبب تأخر ظهور نتائج الفحص المختبري في بغداد".

وأضاف ان "الفرق الطبية بالتعاون مع القوات الامنية تبحث عنه خوفا من كونه مصابا وينقل العدوى الى المحيطين به".

يذكر ان مصدر طبي اكد لـ"الغد برس" في وقت سابق من اليوم الاثنين، ان "دائرة الصحة ارسلت 38 عينة مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا في المحافظة خلال الأيام الثلاثة الماضية الى مختبر الصحة المركزي".

وأضاف انه "تبلغنا بوجود خلل في المختبر المركزي العام أدى لعدم ظهور النتائج".

وبين انه "لم نعلم أسباب التأخر في نصب الجهاز الخاص بفحص المشتبه بإصابتهم بالفيروس حتى الآن، رغم ان الوزارة أبلغتنا بأن الجهاز وكوادرنا جاهزة للتدريب باي وقت".

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