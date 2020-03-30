بلجيكا تسجل 82 وفاة جديدة بكورونا

2020/03/30 | 14:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت بلجيكا، اليوم الاثنين، تسجيل 82 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ليصل بذلك العدد الكلي للوفيات منذ تفشي الفيروس إلى 513 حالة وفاة.

وأكدت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة، خلال مؤتمر صحفي "وفاة 82 شخصا جراء الإصابة بجائحة فيروس كورونا في بلادنا، لترتفع أعداد حالات الوفيات في بلجيكا إلى 513"، وذلك حسب الوكالة الإخبارية البلجيكية "ها إل إن".

وقال رئيس قسم الأمراض الفيروسية، ستيفن فان خوت، في جامعة خينت، خلال المؤتمر الصحفي، "وفق ما تشير إليه الأرقام اليوم، فإننا نلاحظ أن معدل انتشار الوباء يتناقص في بلجيكا".

وأشار عن دخول 536 مريضا، يوم الأمس، إلى المستشفيات جراء الإصابة، ليبلغ بذلك إجمالي أعداد المرضى في المستشفيات 4525 مريضا، منهم 927 مريضا في العناية المركزة.



بينما قام 168 مريضا بمغادرة المستشفى، بعد تحسن حالتهم الصحية، ليصل مجموع المرضى الذين تم السماح لهم بالخروج إلى 1527 مريضا.

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